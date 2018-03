Vittime innocenti mafia, Emiliano a Foggia

Di:

Foggia. Quest’ anno il 21 marzo, XXIII edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera, Avviso Pubblico e Regione Puglia in collaborazione con la Rai – Responsabilità sociale e con il supporto del Teatro Pubblico Pugliese, si svolgerà a Foggia La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa si svolgerà mercoledì 14 marzo ore 11,30 presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Foggia. Saranno presenti Luigi Ciotti presidente nazionale Libera, Michele Emiliano Presidente Regione Puglia, Massimo Mariani Prefetto di Foggia, Daniela Marcone vicepresidente nazionale Libera, Michele Abbaticchio vicepresidente Avviso Pubblico, Mario Dabbicco coordinatore regionale di Libera, rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Foggia e rappresentanti della famiglia di Giovanni Panunzio e delle altre vittime pugliesi delle mafie.

La Giornata della Memoria e dell’Impegno, riconosciuta come giornata nazionale con legge dell’8 marzo 2017, il 21 marzo, primo giorno di primavera, ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnova in nome di quelle vittime l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata. “Terra, solchi di verità e giustizia” è il tema che accompagnerà la giornata che si svolgerà a Foggia e simultaneamente in migliaia di luoghi d’Italia , in Europa e in America Latina, dove verrà vissuta attraverso la lettura dei nomi delle vittime e, di seguito, con momenti di riflessione e approfondimento.

In collaborazione Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Apulia Film Commission, Puglia Promozione – Agenzia Regionale per il Turismo e con il patrocinio del Comune di Bari e del Comune di Foggia.