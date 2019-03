Cerignola. Sequestrate più di 300 dosi di cocaina: 2 arresti

Di:

Cerignola. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Cerignola, nel corso dei servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti svolti nella città ofantina, hanno arrestato due pregiudicati del posto.

Si tratta di Losurdo Antonio, 56 anni, e Dichio Savino, 48 anni. Il primo è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai militari della Stazione che, controllatolo in via Cassino, lo hanno trovato in possesso di due dosi di cocaina e di 160 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di smercio della sostanza. Droga e denaro sono stati sequestrati. L’uomo, in attesa della convalida dell’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’arresto è stato poi convalidato dal GIP del Tribunale di Foggia, che ha disposto la scarcerazione del 56enne in attesa del processo, rinviato al prossimo mese di maggio.

Per lo stesso reato i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM di Cerignola hanno tratto in arresto Dichio Savino. Controllato in via Manfredonia, l’uomo è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 11 grammi circa.

La successiva perquisizione a casa di Dichio ha consentito di rinvenire e sequestrare altri 60 grammi di cocaina. oltre a vario materiale per il confezionamento della sostanza. La droga, da cui si sarebbero potute ricavare 345 dosi, è stata sottoposta a sequestro, così come il materiale rinvenuto. Il 48enne, su disposizione della Autorità Giudiziaria, è stato associato alla casa circondariale di Foggia.