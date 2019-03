Comune Manfredonia: diffida alla rimozione dell’intera struttura “Guarda che Luna”

Di:

Manfredonia, 13 marzo 2019. Con recente determina del Comune di Manfredonia, è stato determinata la diffida alla rimozione della intera struttura all’insegna “ Guarda che Luna” della ditta “Bar Centrale sas di Romito Francesco e c. sas” ritenuta priva dell’Autorizzazione Paesaggistica per il mantenimento nel periodo invernale, entro e non oltre 90 giorni dalla notifica dello stesso atto.

La rimozione della struttura dovrà essere subordinata, nel caso la stessa fosse oggetto di sequestro giudiziario, all’ottenimento del provvedimento di dissequestro.

