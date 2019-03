Quinta edizione Gargano é: Mezza del Santo, Corsa dei Peter Pan e Cammino della Pace

San Giovanni Rotondo, 13 marzo 2019. Domenica 28 aprile 2019, a San Giovanni Rotondo si svolgerà la Mezza del Santo, gara podistica di 21 km, giunta alla quinta edizione. Ad organizzare la Mezza del Santo – così chiamata per onorare la figura e la memoria di san Pio da Pietrelcina – è, come di consueto, la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo con il supporto tecnico dell’ASD Atletica Padre Pio.

Hanno offerto il loro patrocinio il Comune di San Giovanni Rotondo, la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, il Convento dei Frati Minori Cappuccini, il CONI e l’AVIS. Durante gli eventi sarà presente anche Gargano Vita, mutua del Credito Cooperativo, con campagne di prevenzione a carattere sanitario.

Per l’edizione di quest’anno – la Mezza del Santo è gara nazionale FIDAL (livello Bronzee) – sono attesi almeno 600 atleti, che giungeranno da tutta la Puglia ma anche da regioni limitrofe, Campania ed Abruzzo in particolare.

Alla luce di queste premesse, gli aspetti logistici saranno necessariamente curati fin nei minimi dettagli: la manifestazione prevederà infatti l’impiego di circa 150 volontari, con il compito di

assistere i partecipanti non solo lungo il percorso ma anche prima e dopo la gara.

L’organizzazione della logistica è affidata alla consolidata esperienza dell’Atletica Padre Pio, che avrà la responsabilità di coordinare tutte le operazioni, assieme al personale della BCC, ai Nonni Vigili, al coordinamento provinciale della Protezione Civile, alle associazioni sportive e di volontariato cittadine. La gara partirà, come tradizione vuole, dal suggestivo sagrato della Chiesa di San Pio, attraverserà il centro cittadino, prenderà la strada diretta verso Monte Sant’Angelo, raggiungerà la zona di Pantano, seguirà la Strada Interna dell’Ornale per poi concludere il suo percorso in Parco del Papa.

Fino al 25 aprile è possibile effettuare l’iscrizione sui siti www.correreinpuglia.it e www.icron.it.

La quota di partecipazione è di 15 euro.

La gara è valida anche per il 2° trofeo riservato ai dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci delle BCC aderenti al Gruppo Bancario CASSA CENTRALE BANCA.

Per tutte le altre notizie e informazioni, è possibile consultare il dispositivo di gara presente sul sito www.mezzadelsanto.it.

Riferimenti:

Nicola Placentino: 333.2757099 (responsabile organizzativo)

Onofrio Pio Quotadamo: 348.4125519 (responsabile delle iscrizioni)

www.mezzadelsanto.it

Facebook Mezzadelsanto

www.atleticapadrepio.it

info@atleticapadrepio.it

info@mazzadelsanto.it

www.correreinpuglia.it

iscrizioni@correreinpuglia.it

www.icron.it

La Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo è promotrice di altre due iniziative: la quinta edizione della Corsa dei Peter Pan (in collaborazione con l’Atletica Padre Pio) e la seconda edizione del Cammino della Pace (in collaborazione con l’ASD Nord Walking e Trekking Michele Cirella di San Giovanni Rotondo).

CORSA DEI PETER PAN (QUINTA EDIZIONE)

Parco del Papa, sabato 27 aprile; ritrovo ore 15:00 – partenza gare ore 16:00 Corsa non agonistica di 600 metri, riservata a bambine e bambini delle scuole elementari e medie di tutta la provincia. A tutti i partecipanti sarà garantita copertura assicurativa e ai primi 500 iscritti una medaglia e una maglietta; previsti premi per i primi 3 classificati di tutte le batterie. Ricco ristoro finale. Iscrizione gratuita su www.icron.it entro il 24 aprile 2019.

CAMMINO DELLA PACE (SECONDA EDIZIONE)

Parco del Papa, mercoledì 1° maggio; ritrovo ore 08:00 – partenza ore 9:00 Camminata ecologica di 7 km con partenza dal Parco del Papa ed arrivo a San Camillo de Lellis; previsto

un ricco ristoro finale e il dono di vari gadget ai primi 400 iscritti. Iscrizione gratuita entro il 28 Aprile con mail indirizzata a walking.mcirella@libero.it o tramite messaggio Whatsapp sul numero

330.940432 (Michele Pompilio).