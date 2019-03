UGL Sanità: interrogazione per categorie di lavoratori

Di:

L’UGL SANITA ’SEGRETARIO PROVINCIALE:LORENZO PELLECCHIA;GLI RSA GRASSANO LEONARDO E PALUMBO SARA hanno presentato un’interrogazione regionale per nome e per conto di alcune categorie di lavoratori tra cui :commessi, portieri,addetti alla raccolta trasporto e rifiuti materiali sanitari,addetti alle farmacie ospedaliere,servizi sanitari e socio-sanitari ed amministrativi,tutti inquadrati in categoria A1 CCNL AIOP vigente,per i quali dopo ben 10 anni di lavoro prestato per la sanitaservice asl FG non è mai scattata la categoria A2,creando quindi una forte disparità tra le suddette e le medesime categorie di lavoratori delle altre Sanitaservice Puglia,dove invece è stato possibile il passaggio in A2 con accordi.

Mentre per alcune categorie di ausiliariato furono effettuati dei corsi(2015) per la riqualificazione regionale da O.S.S. con i fondi sociali europei a tutt’oggi non ancora riconosciuti come riqualifica professionaleregionale.Ovviamente si parla di lavoratori che hanno maturato esperienza e conoscenza del proprio campo lavorativo, e, meritano di essere trattati alla pari degli altri lavoratori delle Sanitaservice Puglia.Il nostro territorio ed i nostri operatori fanno parte tutti della Regione Puglia e non solo sulla cartina geografica.

Siamo fiduciosi in un repentino intervento da parte degli organi competenti della regione Puglia,e,dalla asl FG e dalla Sanitaservice asl Foggia.Siamo pronti a collaborare e cooperare per restituire dignità per questi lavoratori a prescindere dal fatto che siano nostri iscritti. o non,in quanto i diritti sono diritti con o senza sigla sindacale,questo a dimostrazione che la sigla sindacale UGL SANITA’ a differenza di qualche altro sindacato non ha alcun fine o scopo occulto,l’ unico fine sono esclusivamente i sacrosanti diritti dei lavoratori.

(nota stampa)

