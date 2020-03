Asl Foggia. Operatori 118, chiarimenti su modalità assegnazione dispositivi di sicurezza

L’Unità di Crisi della ASL Foggia, convocata in via permanente, lavora alacremente per mettere in sicurezza non solo la popolazione, ma anche i lavoratori che l’Azienda sta rifornendo di dispositivi per la sicurezza nonostante le ormai note difficoltà di reperimento delle scorte registrate su tutto il territorio nazionale .

, 13 marzo 2020. In merito alle notizie divulgate a mezzo stampa, relative alla carenza di dispositivi di protezione individuale- DPI in dotazione alle Postazioni di Emergenza Territoriale 118, si chiarisce quanto segue.

Nel dettaglio, dal 28 febbraio ad oggi, sono state distribuite gradualmente 14.020 mascherine chirurgiche (sino ad arrivare all’attuale media giornaliera di circa 2.000 mascherine), 4.032 mascherine filtranti, 1.830 kit omnicomprensivi di tutti i dispositivi individuali, necessari ad assicurare che il contatto con i pazienti avvenga in sicurezza. Ad essere costantemente riforniti di kit sono: tutti gli operatori dei tre Pronto Soccorso e delle Strutture ospedaliere dedicate all’emergenza come Pneumologia e Rianimazione-Terapia Intensiva; i 4 SCAP (Servizio di Consulenza Ambulatoriale Pediatrico); le 45 Postazioni di Emergenza Territoriale 118; le 5 Postazioni Medicalizzate Fisse (ex P.P.I.T.); le 60 sedi di Continuità Assistenziale; le 3 “ambulanze dedicate COVID-19”, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta.