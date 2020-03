Casa Sollievo “84 dipendenti della Fondazione in modalità ‘smart working semplificato'”

, 13 marzo 2020. Sono già 84 i dipendenti della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza che hanno chiesto ed ottenuto di lavorare in modalità “smart working semplificato”, il cosiddetto “lavoro agile”, come stabilito dalle recenti disposizioni di legge. E così da oggi il primo gruppo di lavoratori dell’Ospedale di San Pio – altri partiranno da lunedì – potrà assicurare il proprio supporto lavorativo all’Istituto da casa, grazie alla connessione da remoto al PC di lavoro, utilizzando computer, chat e videochiamate. Così facendo si annullano gli spostamenti riducendo al minimo le possibilità di contagio.

Gli 84 lavoratori appartengono, per lo più, alla Direzione Scientifica e alle unità di Acquisti e Logistica, Comunicazione, Educazione Continua in Medicina, Finanza e Bilancio, Qualità, Risorse Umane e Sistemi Informativi. Sono in modalità di lavoro semplificato anche i lavoratori impiegati nelle attività della Fondazione. Una componente minoritaria è composta, invece, da lavoratori del comparto sanitario che possono espletare il proprio lavoro anche da casa.