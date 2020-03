Coronavirus, De Leonardis: “Condivido appello ordini provinciali TSRM PSTRP, servono assunzioni straordinarie

. “I presidenti degli Ordini provinciali TSRM PSTRP della Puglia attraverso il loro Coordinamento hanno lanciato un appello al presidente Michele Emiliano per l’inserimento di un loro esponente nella Task force impegnata nell’emergenza coronavirus.. E sono sottoposte da settimane e giorni a stress e turni di lavoro massacranti, amplificati dalle ormai note carenze nelle piante organiche, offrendo il loro prezioso contributo per arginare il fenomeno.

Per questo invito il Governatore e il neoresponsabile della Task force regionale a considerare e raccogliere la richiesta, per aggiungere ulteriore e preziosa esperienza al gruppo di lavoro alle prese con una drammatica esperienza. E, al tempo stesso, richiedere l’inserimento nel piano straordinario del governo per le assunzioni di medici e infermieri, per i quali in Puglia è già partita una ricognizione straordinaria di Asl e ospedali, anche il reclutamento urgenti anche di profili professionali elencati, alla luce dell’eccezionalità del momento e della gravità della situazione”.