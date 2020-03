Coronavirus, “E’ tempo di quarantena alle Tremiti”

Foggia, 13 marzo 2020. “Chi è abituato a vivere su un’isola sa bene cosa sia la solitudine. Non è un obbligo ma una scelta, per gran parte dell’anno l’unica scelta possibile:. È lo stato di essere isola sull’isola.…ma noi non abbiamo scuole, sono state chiuse dieci anni fa! e come sia stata vissuta la chiusura dei negozi…..non ne abbiamo a parte il minimarket che fortunatamente rimane aperto tutto l’anno.

Bar, ristoranti, alberghi, tutti fermi in attesa di riaprire a Pasqua, in tempi normali. Tante foto delle nostre meravigliose isole popolano i social e i commenti “come vorrei essere lì” si sprecano. Vi propongo un allenamento dell’anima, restate a casa, provate a rallentare, tornate padroni del vostro tempo e controllate l’ansia di non poter uscire dalla porta! Quando la solitudine e la pace della vostra casa sembreranno normali, allora e solo allora, vi inviteremo a trascorrere un inverno da isolani. Ops… dimenticavo, non polemizzate su ogni cosa, caratteristica tipica di chi ha troppo tempo libero, altrimenti ci toccherà darvi la residenza”.

Lo riporta su facebook il Comune Isole Tremiti