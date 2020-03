Covid-19, ad oggi 7 ricoverati ai Riuniti: grave autista 118

coronavirus covid-19

, 13 marzo 2020. Sono 7 le persone ricoverate attualmente nel reparto di rianimazione degli Ospedali, positivi al. Da raccolta dati di, nel momento in cui si scrive si fa riferimento a: 1 persona di Peschici, 2 di San Nicandro Garganico, 2 di San Giovanni Rotondo, 1 di San Severo, 1 di Rignano Garganico. Risulta grave un autista del 118 di San Severo.

Aggiornamento Provincia di Foggia. Per un aggiornamento sui Comuni del Foggiano: in giornata la positività per un’anziana di Vieste, “contagiata durante la permanenza in ospedale” (e non nel centro viestano), come riferito dal sindaco Nobiletti. Negativo l’esito di un altro tampone. Confermato l’esito positivo per un residente di Ischitella. Stamani, il sindaco Carlo Guerra aveva chiesto di attendere l’esito degli accertamenti (leggi qui). Ieri la notizia diffusa dal sindaco di Monte Sant’Angelo, d’Arienzo, relativa alla positività di 3 persone (sarebbero infermieri in servizio a San Giovanni Rotondo, ma non ci sono ufficialità) residenti nel centro montanaro.

Aggiornamento Puglia, 13 marzo 2020, ore 20. Il presidente Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ha comunicato che oggi 13 marzo – con aggiornamento alle ore 20.00 – sono stati effettuati 180 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi: 130 sono risultati negativi e 50 positivi. I casi positivi sono cosi suddivisi: 12 in Provincia di Bari; 8 in Provincia Bat; 4 in Provincia di Brindisi; 18 in Provincia di Foggia; 6 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto. Con questo aggiornamento salgono a 158 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO 13 MARZO ORE 20.20. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro comunica che è deceduta una donna di 74 anni. La donna, che aveva patologie pregresse, era già risultata positiva a Covid-19 e trasferita al reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Roma,13 MARZO 2020, ORE 18. Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 14.955 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 17.660 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 7.732 in Lombardia, 2.011 in Emilia-Romagna, 1.453 in Veneto, 794 in Piemonte, 698 nelle Marche, 455 in Toscana, 304 in Liguria, 242 nel Lazio, 236 in Friuli Venezia Giulia, 213 in Campania, 157 nella Provincia autonoma di Trento, 126 in Sicilia, 123 nella Provincia autonoma di Bolzano, 121 in Puglia, 83 in Abruzzo, 73 in Umbria, 43 in Sardegna, 37 in Calabria, 27 in Valle d’Aosta, 17 in Molise e 10 in Basilicata.

Sono 1.439 le persone guarite. I deceduti sono 1.266, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano