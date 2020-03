Covid-19, Attività sospese – garantite: “I provvedimenti adottati dall’ASL Foggia”

CUP. Le attività di front office dei CUP saranno sospese da mercoledì 11 marzo 2020 sino a nuova disposizione, fatta eccezione per i pagamenti dei ticket relativi a prescrizioni urgenti rivolte a pazienti non esenti, pazienti oncologici e terapie salvavita.

Le prestazioni potranno essere prenotate attraverso l’utilizzo del contact center aziendale (numero verde 800 466 222) e per via telematica (portale web sanita.puglia.it). La ASL, pertanto, sta potenziando il contact center telefonico proprio per fronteggiare l’eventuale aumento delle telefonate.

Attività sospese. Sono stati sospesi fino a nuova disposizione i ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso i Presidi Ospedalieri Aziendali di San Severo, Cerignola e Manfredonia. Sospese anche le visite ambulatoriali, gli esami strumentali diagnostici e/o operativi; i Day service; la diagnostica di laboratorio. La sospensione è estesa anche alle attività in libera professione intramoenia.

Attività garantite. Le sospensioni non riguardano: i ricoveri con carattere d’urgenza “non differibile” provenienti dal Pronto Soccorso e i ricoveri che riguardano pazienti oncologici; le richieste di prestazioni recanti le motivazioni di urgenza (codice di priorità U), in particolare piani terapeutici, somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni che, ancorché programmate, non sono differibili senza potenziale danno al paziente; le prestazioni di dialisi; le prestazioni oncologiche-chemioterapiche; la radioterapia; le PET-TAC. Tali attività vengono svolte nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalle indicazioni ministeriali e regionali.

Limitazioni dell’accesso ai servizi sanitari. È stata disposta la limitazione temporanea dell’afflusso dei visitatori in tutte le strutture sanitarie dell’ASL di Foggia. L’accesso ai reparti di degenza, pertanto, è consentito esclusivamente durante l’orario di visita ad un solo visitatore per paziente; l’accesso agli ambulatori per le prestazioni ambulatoriali o di day service non differibili è consentito ad un solo accompagnatore del paziente. Non è consentito, invece, l’accesso degli operatori di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici presso le strutture sanitarie e gli studi di medici di famiglia e specialisti convenzionati, salvo per urgenze correlate alla sicurezza d’uso di specifici prodotti. Non è consentito, inoltre, l’accesso dei tirocinanti, con eccezione dei medici specializzandi ed i medici di medicina generale in formazione. l’accesso dei volontari delle associazioni accreditate non sarà consentito fatta eccezione per quelle organizzate per supporto all’assistenza.