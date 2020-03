Covid-19, nell’ASL Foggia Unità di crisi permanente

. Presso la ASL Foggia è convocato in via permanente il Gruppo Operativo per la prevenzione e la sorveglianza dell’infezione da Coronavirus, costituito nell’ambito del Comitato di Crisi Aziendale e coordinato dal Direttore Generale Considerata la necessità di sospendere le riunioni interne, sono state allestite postazioni di videoconferenza utili a mettere in collegamento contestuale la Direzione Strategica con i Direttori delle Direzioni Mediche di Presidio, dei Distretti e del Dipartimento di Prevenzione. Questo, per agevolare le comunicazioni e condividere in tempo reale le varie disposizioni operative.

Risorse Umane. La Direzione ha arruolato n. 8 assistenti sanitari da dedicare alle attività di sorveglianza attiva delle persone che si trovano in isolamento nelle proprie abitazioni. Debitamente formato, tale personale ha anche il compito di dare informazioni certe e chiare sul Covid-19 alle persone che chiamano il numero dedicato: 0881.884 018. Sono stati assunti anche n. 30 infermieri da graduatoria di avviso pubblico per le attività collegate alla emergenza Covid-19. È stata disposta la temporanea sospensione di tutti i corsi di formazione, di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è previsto il coinvolgimento del personale sanitario fatta eccezione per:

attività di formazione in affiancamento sul “Protocollo per la prevenzione e il controllo degli operatori sanitari esposti a gravi infezioni respiratorie acute in ambito assistenziale e il rischio biologico correlato”;

attività di tutoraggio sulle modalità di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale. A tale attività, a carattere itinerante, hanno partecipato gli operatori sanitari più esposti all’emergenza, in particolare quelli adibiti all’effettuazione dei tamponi, in modo da evitare ogni possibile contaminazione legata ad un uso improprio degli stessi.

Razionalizzazione delle ferie e “lavoro agile”. È stata avviata una attività di razionalizzazione delle ferie del personale. Nel contempo la Direzione ha attivato la modalità di “lavoro agile” che ha, come obiettivo quello di promuovere forme di lavoro flessibili quale misura contenitiva dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; garantire la continuità operativa dei principali servizi dell’Ente; fornire ai dipendenti utili strumenti conciliativi.