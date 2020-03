Covid-19, sei le persone attualmente assistite agli ospedali Riuniti di Foggia

coronavirus Covid-19

, 13 marzo 2020. Sono 6 le persone attualmente assistite negli Ospedali Riuniti di, poichè risultate positive al. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. Tra gli assistiti ci sarebbe un autista del 118 e un uomo di San Severo. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni degli stessi. Naturalmente, non si tratta di casi riferiti unicamente alla giornata odierna.

Per un aggiornamento sui Comuni del Foggiano: in giornata è stata comunicata la positività di un’anziana donna residente a Vieste, che è risultata positiva durante la propria permanenza in ospedale (e non nel centro viestano), come comunicato in video conferenza dal sindaco Giuseppe Nobiletti. Negativo l’esito di un altro tampone, riguardante un o una residente nel centro viestano. Confermato l’esito positivo di un tampone relativo a un residente nel centro di Ischitella. Stamani, il sindaco del centro garganico, Carlo Guerra, aveva chiesto di attendere l’esito degli accertamenti (leggi qui). Ieri anche la notizia diffusa dal sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, relativa alla positività di 3 persone (ipoteticamente infermieri in servizio a San Giovanni Rotondo, ma non ci sono ufficialità a riguardo) residenti nel centro montanaro; l’altro ieri, StatoQuotidiano ha comunicato la positività di 8 persone, di cui 5 di uno stesso nucleo familiare, originarie di San Giovanni Rotondo. Seguiranno aggiornamenti e ulteriori comunicazioni.

Nobiletti “Presunte foto in rete di persone in quarantena? E’ un reato”. In queste ore circolano su Facebook e chat whatsapp presunte foto relative alle persone sottoposte a quarantena. Voglio ricordarvi che si tratta di una condotta in palese violazione della normativa sulla privacy, perseguibile penalmente. L’Asl ha provveduto a mettere in quarantena le persone che potenzialmente potrebbero essere contagiate dopo un’attenta analisi delle frequentazioni dei soggetti. Quindi manteniamo la calma e soprattutto continiamo a rispettare le regole imposte dal ministro della salute. #iorestoacasa“. Lo scrive su facebook il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.

Aggiornamento Regione Puglia, 12.03.2020, ore 20. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che oggi 12 marzo – con aggiornamento alle ore 20.00 – sono stati effettuati 253 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi: 235 sono risultati negativi e 18 positivi. I casi positivi sono cosi suddivisi: 6 in Provincia di Bari; 2 in Provincia Bat; 1 in Provincia di Brindisi; 1 in Provincia di Foggia; 6 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto. Con questo aggiornamento salgono a 108 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Coronavirus. Italia: ad oggi sono 12.839 i positivi. 12 marzo 2020, ore 23. Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 12.839 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 15.113 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 6.896 in Lombardia, 1.758 in Emilia-Romagna, 1.297 in Veneto, 554 in Piemonte, 570 nelle Marche, 352 in Toscana, 243 in Liguria, 174 in Campania, 172 nel Lazio, 148 in Friuli Venezia Giulia, 98 in Puglia, 102 nella Provincia autonoma di Trento, 103 nella Provincia autonoma di Bolzano, 111 in Sicilia, 62 in Umbria, 78 in Abruzzo, 39 in Sardegna, 26 in Valle d’Aosta, 32 in Calabria, 16 in Molise e 8 in Basilicata. Sono 1.258 le persone guarite. I deceduti sono 1.016, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it