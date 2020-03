Covid-19: “Turni massacranti per gli infermieri ben oltre la normalità”

”, l’intervento del consigliere nazionale FNOPI, (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche)

“Risale al 5 marzo, quando la zona rossa era limitata al nord dell’Italia, la pagina nazionale della Federazione l’ha postata oggi. L’abnegazione e la professionalità degli infermieri che stanno mettendo in campo è encomiabile. Il loro impegno va oltre la normalità, con turni massacranti e uno sforzo non solo fisico ma anche emotivo. Arriviamo a questa emergenza con un depauperamento di risorse umane e strutturali che negli anni la federazione ha denunciato più volte. In tempi non sospetti dichiaravamo la mancanza di 53mila infermieri su tutto il territorio nazionale, dal 2008 ad oggi, per il blocco del turn over, sono stati persi almeno 12mila infermieri. Però questo momento evidenzia come uno dei beni pubblici più preziosi su cui investire è il nostro sistema nazionale sanitario. Ma questo è il momento di unirsi tutti insieme, noi lanciamo questo appello di supporto alle istituzioni. Non è solo questione di forza lavoro ma anche una questione qualitativa perché gli specialisti che si tenta di immettere adesso velocemente nel settore dovranno avere competenze specifiche. Le terapie intensive, pronto soccorso stanno aumentando il loro lavoro, ma anche nell’ambito domiciliare e territoriale sta aumentano il lavoro perché l’ospedale non è in grado di dare quelle risposte di natura assistenziale data l’emergenza. E’ il momento di chiedere supporto da parte di tutta la popolazione affinché seguano con coscienza le indicazioni e le restrizioni. Per evitare occupazione di posti letto che il servizio sanitario ha difficoltà ad offrire”.