De Leonardis “Lastaria Lucera va potenziato per emergenza coronavirus”

Foggia, 13 marzo 2020. “Condivido e sottopongo all’attenzione del presidente ed assessore alla Sanità Michele Emiliano, le preoccupazioni e le proposte espresse dai coordinatori di Fratelli d’Italia a Lucera, Michele Barisciani e Mario Alfonso Follieri, e dal capogruppo in Consiglio Comunale Ettore Orlando”. Lo dice in una nota il consigliere regionale Giannicola De Leonardis. La provincia di Foggia, nell’attesa del picco annunciato di contagi determinati dal Covid-19, presenta un’allarmante carenza di posti letto attrezzati nei vari ospedali del territorio, in particolare nei reparti di Terapia intensiva, e l’ Ospedale Lastaria di Lucera ne è completamente sprovvisto. Al tempo stesso, appaiono insufficienti i provvedimenti adottati nell’immediatezza dalla giunta regionale, che per la provincia di Foggia ha previsto l’assunzione di 2 tecnici di laboratorio, 2 biologi, 4 ostetriche, 30 O.S.S. a tempo determinato, mentre presso gli ospedali della ASL sono stati assunti 8 assistenti sanitari e 30 infermieri. Per prevenire quindi una paventata, gravissima emergenza sanitaria, è necessario potenziare ancora, e molto di più, i reparti del Policlinico Riuniti sovraesposti in questo drammatico periodo, istituire posti letto di terapia sub-intensiva e ulteriori posti di terapia intensiva anche negli altri ospedali della provincia, compreso il Lastaria di Lucera che ha un bacino d’utenza considerevole ed è il riferimento anche per la comunità dei Monti Dauni Settentrionali”.