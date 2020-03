Evasione dal carcere di Foggia, si è costituito garganico Nazario Gallo

Foggia, 13 marzo 2020. Evasione dal carcere di Foggia: si è costituito ai Carabinieri, con successiva associazione nella struttura di via delle Casermette, il 27enne Nazario Gallo. L’uomo, assistito dall’avvocato Angelo Gaggiano, era detenuto per furto in abitazione e rapina. Gallo, originario di San Marco in Lamis, era evaso “per uno stato di necessità, in seguito alla violenta rivolta scoppiata in carcere lo scorso 9 marzo“.

Come pubblicato il 10 marzo 2020, si sono già consegnati alle forze dell’ordine: Notarangelo Francesco, Notarangelo Bartolomeo Pio, Andrea Quitadamo, tutti di Mattinata, e Michele Giuseppe Tarantino. Il legale che segue i detenuti è l’avvocato Angelo Gaggiano. Nel momento in cui si scrive, ancora nessuna notizia di Francesco Scirpoli di Mattinata e di Cristoforo Aghilar. Costituitosi anche Maurizio Ciociola di Manfredonia.

L’AVVOCATO GAGGIANO “SONO ANDATI VIA PER TUTELARE LA PROPRIA INCOLUMITA’”. “Notarangelo Francesco, Notarangelo Bartolomeo Pio e Andrea Quitadamo – aveva detto a StatoQuotidiano.it l’avvocato Gaggiano – hanno raggiunto a piedi le campagne di San Nicandro Garganico per poi contattarmi e costituirsi”. “In verità – continua – non era volontà dei miei assistiti evadere dal carcere, e lo stesso dicasi per Michele Tarantino: in seguito alla rivolta sono andati via per tutelare la propria incolumità”

IL COMUNICATO DEI CARABINIERI DI FOGGIA, 12 marzo 2020. Proseguono le ricerche degli evasi ancora in libertà fuggiti lunedi scorso dal carcere di Foggia. Sugli ultimi sei (ora cinque,ndr) si stanno quindi ora concentrando gli sforzi, anche investigativi, di tutte le componenti sul territorio di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, ed in particolare sulla figura di Cristoforo Aghilar. Chiunque avesse notizie su di lui e sugli altri cinque (ora 4,ndr) ricercati può riferirle, nell’anonimato più assoluto e nella massima riservatezza, alle Forze di Polizia chiamando i numeri telefonici 112 o 113.