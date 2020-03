Foggia. Ataf: plauso CdA ad autisti e dipendenti “Grazie per assicurare il servizio”

Foggia, 13 marzo 2020. “ATAF SpA ci tiene ad esprimere parole di encomio nei confronti degli autisti e di tutti i dipendenti dell’azienda che, in questo momento difficile, stanno dimostrando senso di responsabilità e spirito di abnegazione, svolgendo con serenità le proprie mansioni lavorative”. Il Consiglio di Amministrazione della partecipata del Comune di Foggia, il direttore di esercizio e il capo del personale esprimono così il loro plauso verso tutti coloro che stanno lavorando all’interno dell’azienda e sul campo per garantire alla città un servizio essenziale come quello del trasporto pubblico locale. “L’azienda – ribadisce ATAF – ha messo in campo tutte le azioni possibili di prevenzione ed eventuale regressione del virus Covid-19, che in questo momento sta flagellando l’Italia e il mondo intero”.