Foggia. “Piano per riapertura mercati costerà 5.000 euro e non sarà mai attuato”

Dichiarazione dei consiglieri comunali: Pasquale Dell’Aquila, Lia Azzarone, Francesco De Vito, Michele Norillo, Annarita Palmieri, Pippo Cavaliere, Sergio Clemente, Rosario Cusmai, Leo Di Gioia e Giulio Scapato. “I mercati chiudono, poi aprono, poi chiudono e saranno i cittadini a pagare il conto della totale inadeguatezza del sindaco a governare Foggia. Sì, perché il mai attuato “piano misure anti-assembramento” che avrebbe dovuto garantire la sicurezza sanitaria di consumatori e commercianti dovrà essere pagato al professionista che lo ha redatto. E così, nonostante il sempre citato ‘salva enti’, Landella ha buttato dalla finestra del suo ufficio 5.000 euro. Quante mascherine, quant’amuchina, quanti guanti si sarebbero potuti acquistare con quei soldi e, così, garantire più sicurezza ai lavoratori del Comune? Quanti pasti a domicilio si potrebbero consegnare ad anziani e non autosufficienti?”.

“Nulla da dire sulla legittimità del pagamento, perché la prestazione richiesta è stata eseguita. Il punto è che il sindaco non doveva neanche immaginare di far riaprire i mercati dopo che l’OMS ha dichiarato la pandemia e ben sapendo che di lì a qualche ora il Governo avrebbe deciso di chiudere quasi tutte le attività commerciali. Con l’occasione, è bene chiarire anche un altro punto: nessuno voleva e vuole penalizzare gli operatori dei mercati, ma non si può far finta di non vedere che i mercati rionali o che via Rosati o che il piazzale del mercato settimanale siano totalmente o parzialmente inadeguati a garantire quotidianamente la sicurezza e la salubrità di commercianti e avventori. Magari, passata l’emergenza, potremmo cogliere l’occasione per una riflessione seria sull’organizzazione e l’infrastrutturazione. Ora come ora, invece, non possiamo fare altro che pagare il conto dell’irresponsabilità di Landella e del nuovo assessore all’Annona Ruscillo, che ci sono costate anche la ridicolizzazione via social della città. A proposito dell’assessore Sonia Ruscillo, davvero un bell’esordio”.