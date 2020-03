Ischitella, sindaco Carlo Guerra “Confermato il primo caso di coronavirus”

,13 marzo 2020.. A comunicarlo è il sindaco del centro garganico,, che in mattinata – attraverso un video -, aveva invitato tutti all’attesa per l’esito del tampone. Naturalmente, il primo cittadino continua ad invitare la comunità “alla serenità e al rispetto di quanto indicato dalle misure governative”.

IL TESTO. “ATTENZIONE!!! Pochi minuti fa mi è stato confermato il primo caso di coronavirus ad Ischitella. Sono ovviamente partite da un po’ le indagini sui contatti, familiari e lavorativi, avuti dall’ing. (omettiamo il nominativo presente nel post originario del sindaco, per motivi di privacy, ndr), da venti giorni a questa parte. A tutti pur se provi di sintomi, l’autorità sanitaria competente ha indicato il periodo di assoluta quarantena e la necessità, all’insorgere di sintomi, di segnalare immediatamente la cosa. Questo mio comunicato ha, essenzialmente, lo scopo di invitare calorosamente tutti quelli che hanno avuto contatti ravvicinati con l’ing. (..) di mettersi in quarantena volontaria ferrea per un periodo di circa 20 giorni a decorrere dall’incontro. Soprattutto, al manifestarsi di sintomi sospetti, segnalare l’accaduto alle autorità sanitarie o al vostro medico. Proprio per rendere possibile questa catena virtuosa, ho dovuto rendere note le generalità del soggetto. Me ne dolgo, ma era necessario. Questo è il primo caso nella nostra comunità. Per provare a farlo rimanere unico, attenetevi a quanto consigliato e date retta solo ai comunicati ufficiali delle autorità competenti. Mi raccomando, contiamo molto sulla vostra autodisciplina”, termina il sindaco Carlo Guerra.