Leo “Sospesi i tirocini formativi fino a nuova comunicazione”

, 13 marzo 2020. “In ragione del persistere della emergenza sanitaria e in coerenza con le decisioni assunte dal Governo nazionale e regionale, tutti i tirocini extracurriculari svolti nell’ambito del territorio regionale sono sospesi fino a nuova comunicazione con cui forniremo specifiche disposizioni per come proseguire”, comunica l’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia

“Tale decisione – conclude Leo – riguarda tutti i tirocini extracurriculari, tra cui quelli attivati nell’ambito del programma Garanzia Giovani”.