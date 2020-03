Manfredonia, Coronavirus: arriva la sanificazione nelle strade (CALENDARIO, DATE)

Con l’ausilio di mezzi ed attrezzature e l’uso di prodotti specifici a base di iploclorito di sodio 14%-15% (soluzione a base di cloro).

, 13 marzo 2020. ASE: avviso alla cittadinanza di Manfredonia. “Si rende noto alla cittadinanza che, nell’ambito delle misure di contrasto e di contenimento sul territorio comunale di Manfredonia del diffondersi del virus covid – 19 “coronavirus”, si provvedera’ ad effettuare mirate attivita’ straordinarie di sanificazione delle pubbliche vie, piazze e aree verdi, etc.

Le operazioni di sanificazione saranno effettuate come da calendario sottoriportato: – notte tra lunedi’ 16 marzo 2020 e martedi’ 17 marzo 2020, a partire dalle ore 04:00 ed interessera’ le zone: viale di Vittorio (da commissariato di p.s.) – viale Aldo Moro – piazza Marconi – lungomare n. Sauro – viale Miramare (fino a Cala delle Sirene) – via della Croce; – notte tra Martedi’ 17 marzo 2020 e Mercoledi’ 18 marzo 2020, a partire dalle ore 04:00 ed interessera’ le zone: via Seminario – via Tribuna – via Gargano – via San Lorenzo – Corso Roma; – notte tra mercoledi’ 18 marzo 2020 e giovedi’ 19 marzo 2020, a partire dalle ore 04:00 ed interessera’ le zone: via Scaloria – via Antiche Mura – via g.t. Giordani.

Si comunica, altresi’, che a seguire sara’ reso noto anche il calendario per le frazioni di siponto e comparti.

La cittadinanza e’ invitata a prestare la massima collaborazione. Ulteriori azioni ed attivita’ saranno preventivamente comunicate alla cittadinanza.

Manfredonia, 13 marzo 2020 la Commissione straordinaria dott. Piscitelli – dott.ssa Crea – dott. Soloperto; l’Amministratore unico a.s.e. S.p.a. Geom. Francesco Barbone