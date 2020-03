Manfredonia, emergenza coronavirus: raccolta fondi e donazione associazione “EmiRebus”

, 13 marzo 2020. “L’associazione, in persona del Presidente e dei suoi consiglieri, anche in rappresentanza dei propri associati, non è riuscita a stare con le braccia conserte in un momento come questo, l’urlo disperato e accorato della nostra comunità non poteva rimanere privo di riscontro. La nostra sensibilità non ce lo permette. Il diritto alla salute, quale precetto di rango costituzionale e non solo, ma anche come diritto sociale fondamentale deve accendere in ognuno di noi quel dovere inderogabile di solidarietà.

In queste ore difficili, siamo tenuti tutti a rispondere alla chiamata che proviene dal senso di responsabilità secondo coscienza. Abbiamo pertanto aderito alla campagna di raccolta fondi, disponendo una donazione nel nostro piccolo, per supportare il sistema sanitario pugliese e fronteggiare così l’emergenza Coronavirus. Ci auguriamo che tanti possano contribuire a questo grande gesto di amore verso il prossimo.

L’Iban è IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029 intestato a Regione Puglia: nella causale bisogna inserire “Donazioni coronavirus Regione Puglia”

Nessuno deve essere privato della speranza di poter abbracciare i propri cari, i propri amici quando tutto questo sarà finito. E per il resto prendendo spunto dai bambini di tutta Italia gridiamo insieme a loro. “Andrà tutto bene”!!!!”.