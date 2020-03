Manfredonia, Michela “Covid-19, dramma per gli anziani. Troppi controlli: badanti vogliono lasciare…”

, 14 marzo 2020. “Dobbiamo rispettare le misure del Governo. Dobbiamo motivare i nostri spostamenti. Ma se lavoriamo in nero per gli anziani, cosa facciamo ora? Li lasciamo soli?”.(nome di fantasia) si rivolge a StatoQuotidiano, preoccupata – come tutti gli italiani, anzi come “tutti” – per l’emergenza sanitaria del Coronavirus, e per le relative restrizioni.

Innanzitutto, cosa dispone tra l’altro il Decreto “Iorestoacasa” varato dal Governo: che “si deve evitare di uscire di casa”, ma che lo si può fare “per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari”. Come risaputo, “Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. “La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato“. “Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il ‘divieto assoluto’ di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus”.

“Conosco centinaia di badanti a Manfredonia, complessivamente ne sono tante”, dice Michela. “Molti degli anziani che ci sono stati affidati hanno parenti fuori Regione. Sì. Anche in Lombardia, anche nelle zone inizialmente rosse. Non ritornano. Agli anziani dobbiamo pensarci noi, come facciamo ora? Dobbiamo dichiarare il falso? Dobbiamo incorrere nei reati di dichiarazione mendace e violazione dell’ordinanza di salute pubblica? Ci sono persone – dice Michela -, che hanno preferito lasciare soli gli anziani. Temono di essere fermate. Allora dico: tuteliamo i nostri anziani, prendiamo le dovute precauzioni, ma consentiamo la cura di questa fascia debole e che rischia di essere abbandonata”.

Coronavirus Covid-19: Manfredonia (Patronato Acli), “potenziare assistenza su territorio”. “Maggiore chiarezza e misure specifiche per colf e badanti”.13.03.2020 (agendire). “Stiamo invitando la gente a stare a casa, ma proprio per questo è urgente che siano inserite nel decreto economico sull’emergenza risorse ingenti per potenziare tutte quelle attività che permettono alle persone di essere assistite a casa loro”: lo afferma Emiliano Manfredonia, vicepresidente nazionale vicario Acli e presidente del Patronato Acli. “In un Paese come il nostro, con tanti anziani soli e che spesso non hanno un parente nel proprio comune, va potenziato e messo nelle condizioni di lavorare tutto il mondo del sostegno alla domiciliarità, a cominciare prioritariamente dal presidio di pubblica utilità di assistenza domiciliare che svolgono molte cooperative sociali con i propri operatori, fino a rendere sicuro e organizzato il lavoro di colf che assistono anziani e famiglie”.

“A seguito del Dpcm dell’11 marzo scorso in cui vengono interrotti anche i cosiddetti servizi alla persona, chiediamo che il governo faccia chiarezza sul lavoro di assistenza familiare e sul lavoro domestico”, evidenzia Giamaica Puntillo, responsabile nazionale Acli Colf, chiedendo, per l’appunto, chiarimenti al governo circa il lavoro di 800.000 persone tra assistenti familiari e collaboratori domestici che garantiscono, soprattutto in questo periodo di emergenza, assistenza, compagnia ma anche prestazioni per la conduzione della casa come pulizie, spesa e preparazione dei pasti a persone che spesso hanno difficoltà a provvedere in autonomia. “Chiediamo che sia esplicitamente chiarito – aggiunge Puntillo – che oltre a consentire prestazioni di assistenza domiciliare a favore di anziani, minori e non autosufficienti (con tutte le dovute misure di protezione e anche con un’adeguata informazione per lavoratori e datori di lavoro), siano consentite, laddove necessarie, le attività di assistenza familiare e lavoro domestico inquadrate dal contratto colf e badanti”.

Al Governo si chiede anche di “prevedere che laddove la famiglia possa interrompere la collaborazione, o per maggiore sicurezza della salute delle parti e di tutti o perché in questo momento non ritenuta essenziale, non sia obbligata a procedere al licenziamento, ma possa avvalersi di una sospensione prevedendo anche per questa categorie (colf e badanti) una forma di integrazione salariale (cassa in deroga, etc.); di prevedere, per questo lavoro a domicilio, una dotazione di materiali protettivi (disinfettante e mascherine) e una adeguata campagna informativa specifica, in collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza e con i Patronati”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it