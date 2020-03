Manfredonia, “Neanche con l’emergenza del ‘coronavirus’ si fermano gli incivili”

Manfredonia, 13 marzo 2020. Le Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, nonostante il delicato periodo che si sta vivendo con l’emergenza coronavirus, le Guardie Ambientali controllano costantemente il territorio, per la salvaguardia e tutela ambientale.

Nel pomeriggio di ieri 12 marzo, in località Mezzanelle in agro di Manfredonia, durante controlli sul territorio per contrastare l’abbandono dei rifiuti, hanno rinvenuto circa 7 sacconi pieni di rifiuti abbandonati abusivamente in detta località . Dopo aver cristallizzato il tutto e svolto un accurato controllo in loco, si è potuto risalire al responsabile dell’abbandono e segnalarlo al Comando della Polizia locale per i dovuti accertamenti. In questo caso non si è rispettata neanche la limitazione, secondo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale sull’inosservanza di un provvedimento di un’autorità. La violazione delle prescrizioni è punita con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.