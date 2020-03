Manfredoniani ritornati dal Nord, controlli anche nelle abitazioni! “No violazioni”

Manfredonia

Emergenza Covid-19

I controlli sono stati estesi anche dalla Polizia Stradale in varie zone del centro abitato. Elevate contravvenzioni per infrazioni al codice della strada, tuttavia le prescrizioni indicate dal Dcpm risultano rispettate. Come riferisce a StatoQuotidiano, “La Polizia Locale raccomanda a tutta la cittadinanza di uscire il meno possibile, di non creare assembramenti davanti le attività commerciali e di rispettare le norme imposte dal dcpm”.