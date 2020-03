“Oje vita, oje vita mia”, canti dai balconi di Manfredonia e Foggia contro il Coronavirus

, 13 marzo 2020. A pochi giorni dalle limitazioni governative che stanno spingendo gli italiani in casa e a ridurre gli spostamenti in città, continuano i flash – mob, le manifestazioni di forza, i messaggi, gli striscioni, per fronteggiare – anche moralmente – , l’emergenza sanitaria che sta interessando il Paese.

Le note di “O surdato ‘nnammurato” – una delle canzoni più famose in lingua napoletana, scritta dal poeta Aniello Califano – hanno avvolto questa sera una via di Manfredonia. Di seguito il video (da facebook). Lo stesso a Foggia, dove una cittadina (Jole) ha intonato l’inno di Mameli in zona Candelaro, e così altri condomini in altre zone del Foggiano.

MANFREDONIA, VIA SCALORIA

FOGGIA, ZONA CANDELARO. JOLE LO CAMPO

ALTRI CORI SERALI DEI CONDOMINI NEL MERIDIONE