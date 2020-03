Puglia. Covid-19: ordinanza su bus extraurbani e treni con orari ridotti

, 13 marzo 2020. Emanata oggi un’ordinanza della Regione Puglia per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, limitando l’operatività di bus extraurbani e treni. “Questi accorgimenti – spiega l’assessore ai trasporti Giovanni Giannini – ci aiuteranno a limitare i viaggi non necessari, dando più sicurezza e spazio ai cittadini pendolari per ragioni di lavoro o di salute”.. Sono imposte inoltre norme per la sanificazione dei mezzi.

