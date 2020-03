San Severo, Covid-19: controlli a tappeto Pl su attività commerciali e in strada

Durante i controlli, gli avventori sono stati monitorati ed invitati a rispettare scrupolosamente le misure di sicurezza prescritte dai DPCM indicati.

, 13 marzo 2020. In ordine all’emergenza Polmonite da nuovo “coronavirus” (COVID-19), personale della Polizia Locale sta svolgendo la relativa attività di controllo. Sono state controllate 50 persone, in data 10/03/2020 presso la Stazione Autobus sono state controllate 8 persone di cui 5 provenienti da Roma e 2 provenienti da Perugia, tutte diffidate a provvedere alla comunicazione al proprio Medico di Medicina Generale o all’ASL competente per territorio. Inoltre, sono stati eseguiti controlli presso i distributori automatici, le farmacie, gli alimentari, le attività artigianali e altre attività autorizzate all’esercizio così come previsto dal DPCM del 08,09 e 11/03/2020.