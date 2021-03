Covid Puglia, AstraZeneca: decine di chiamate all’Asl dopo lotto ritirato

Bari, 13/03/2021 –(quotidianodipuglia) Decine di telefonate ai centralini delle Asl per ricevere informazioni e rassicurazioni sul vaccino AstraZeneca e qualche defezione: dopo il ritiro di un lotto per presunte reazioni avverse gravi, anche in Puglia si è registrato un prevedibile aumento di diffidenza in chi era in procinto di essere vaccinato con il siero inglese. Ma i dati in possesso della Regione Puglia dicono che non c’è da preoccuparsi: le 16mila dosi del lotto finito sotto accusa sono state già tutte somministrate e, da un primo controllo, «non ci sono stati eventi straordinari», assicura l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco. Il siero appare del tutto sicuro, ma «continuano le verifiche incrociate», aggiunge l’assessore. Le Asl stanno effettuando un controllo su tutti i pugliesi che hanno ricevuto le dosi del lotto di cui Aifa ha chiesto il ritiro precauzionale e non risultano esserci state reazioni gravi. Gran parte delle dosi sono state inoculate nella seconda metà di febbraio, quindi sono già trascorsi molti giorni e tutto fa presumere che non dovrebbero esserci sorprese negative.(quotidiandipuglia)