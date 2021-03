Covid, quando serve l’autocertificazione. Scarica il modulo [PDF]

(orizzontescuola.it) Con il nuovo decreto legge approvato dal Governo e le nuove ordinanze del Ministero della Salute, dal 15 marzo l’Italia sarà divisa in due grandi blocchi: zona rossa e zona arancione: infatti fino al 6 aprile le misure delle zone gialle perdono efficacia e le regioni inserite in quella fascia di rischio passano in arancione. Ecco il modello di autocertificazione.

Le regioni inserite in zona rossa sono: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. Le altre Regioni passano in arancione. La Sardegna resta in zona bianca.

In zona rossa l’autocertificazione è sempre richiesta. Sono vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio Comune, se non in caso di necessità, per esigenze di lavoro e salute. Tutti motivi che dovranno essere comprovati dall’autocertificazione. Restano chiusi i negozi, tranne quelli considerati di prima necessità. (orizzontescuola.it)