Da Ischitella la risposta più forte contro il Covid: vaccinati 200 anziani

Ischitella, 13 marzo 2021. Si è conclusa anche ad Ischitella la macchina organizzativa della campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2/COVID-19 per la fascia di anziani over 80, nello spazio allestito presso la palestra comunale. Si sono sottoposti a vaccinazione circa 200 anziani nella giornata di oggi 13 marzo, tra cui anche l’ultracentenario, di 104 anni, Domenico Maiorano.

A breve da Ischitella, primo comune del distretto di Vico del Gargano, partirà anche la vaccinazione domiciliare per gli over 80 allettati e impossibilitati a recarsi personalmente al punto adibito per la somministrazione.

“Oggi da Ischitella è la risposta più forte, a chi vuole invece vedere nella campagna vaccinale un momento in cui bisogna prendere le distanze – ha espresso il dott. Matteo Cannarozzi De Grazia, il direttore del Distretto Socio-Sanitario del Gargano Nord.

Soddisfazione per questa importante giornata per la comunità di Ischitella da parte del vice sindaco Alessandro Nobiletti, che attraverso un post su Facebook ha voluto ringraziare i cittadini, i volontari, i medici e tutto il personale sanitario:

“Grazie al dott. Vincenzo Basile – assessore alla sanità per l’impegno, abnegazione e interesse manifestato per questa giornata;

Grazie al dottor Quagliano-medico sanitario;

Grazie al dottor Cannarozzi De Grazia Matteo;

Grazie al dottor Colecchia Pietro;

Grazie agli infermieri;

Grazie agli impiegati ASL;

Grazie alla cooperativa REL per il lavoro impeccabile fatto in breve tempo.

Grazie alle protezioni civili:

Corpo Volontari Territoriale Ischitella;

Corpo Volontari Soccorso Ischitella;

Protezione civile comunale Ischitella.

Grazie al prezioso contributo della Croce Rossa;

Grazie a Don Dino Berardino Iacovone per la gentile concessione dei diffusori di calore;

Grazie al gruppo di clown che hanno strappato un sorriso ai nostri genitori e nonni con la loro allegria e con le loro maschere;

Grazie a Paolo Santucci;

Grazie a Maiorano Matteo Maiorano.

Poi, un grazie di cuore agli amici che mi sono sempre stati vicino sporcandosi le mani:

Consigliere Rocco Ventrella;

Michele Milena Augelli;

Falco Michele;

Michele Pasquarelli;

Sante Martella;

Antonio Voto;

Caputo Michele.”

Servizio video a cura di Vittorio Agricola – Articolo di Valerio Agricola