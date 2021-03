Foggia, addio Alfonso Fiore. Landella: “Una persona perbene”

Foggia, 13 marzo 2021. “Questo maledetto virus ci ha privato di una persona per bene, dal cuore grande, sempre disponibile con tutti, sia in ambito personale che nella sua qualità di amministratore. Tutta la città si stringe alla famiglia del consigliere comunale Alfonso Fiore, che quest’oggi è tornato alla casa del Padre. Buon viaggio, Alfonso“.

Così sui social il sindaco di Foggia, Franco Landella, ricordando il consigliere comunale Alfonso Fiore.

Dopo l’articolo sul tesseramento di Fdi chiuso lo scorso 15 dicembre 2020,a StatoQuotidiano il consigliere comunale Fiore aveva detto: “Resto indipendente nell’assise di Palazzo di città. Riguardo alla mia tessera, che risulta fra quelle pervenute al partito, non ne so nulla. Al momento non ho intenzione di tesserarmi sebbene sia un simpatizzante del partito di Giorgia Meloni”.

Nei suoi ultimi interventi sulla stampa aveva sottolineato le carenze della sanità territoriale, anche in ambito di riabilitazione COVID.