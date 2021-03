Foggia. Zona rossa: Ataf sospende distribuzione titoli a categorie protette

Foggia, 13 marzo 2021. In seguito all’indicazione della Puglia come regione ad alto rischio epidemiologico, da lunedì 15 marzo, la distribuzione dei titoli di viaggio gratuiti alle categorie protette è momentaneamente sospesa, per ridurre eventuali rischi di contagio.

Appena possibile, ATAF SpA comunicherà le nuove date per il rilascio.

Per ricevere le informazioni ufficiali e restare sempre aggiornati su ATAF, è possibile scaricare gratuitamenteda smartphone, tablet o pc l’applicazione di messaggistica gratuita Telegrame iscriversi al canale ATAF Comunica.