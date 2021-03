Iaccarino: “Al Comune stanno suonando a tre miglia sotto il livello del mare”

“In queste ore, dopo la lacerante figuraccia del governo Landella maturata nell’ultimo consiglio comunale, leggo dichiarazioni di esponenti del centro destra alquanto inopportune. Il sindaco Landella non solo non ha compreso che non ha più una maggioranza, ma, cosa ancora più grave, tenta di spostare l’asse della vicenda su altri argomenti”.

Il consigliere comunale Leonardo Iaccarino, in una nota, commenta gli ultimi fatti di cronaca e definisce il sindaco “codardo e vigliacco” per le sue dichiarazioni rilasciate alla stampa. Pubblicata oggi l’ intervista sul quotidiano l’Attacco in cui il primo cittadino- intervistato dal direttore Piero Paciello che gli chiede, in un articolato colloquio, perché il Prefetto abbia voluto la commissione di accesso- elenca una serie di avvenimenti di cronaca precedenti all’insediamento, fra cui anche la vicenda Iaccarino e la sentenza del Tar.

Nel medesimo articolo spiega che non solo non si dimetterà ma aggiunge: “Chi si mette a disposizione per collaborare con i commissari non può scappare”.

Iaccarino contesta questo passaggio: “Egli non fa alcun favore se collabora o meno, bensì farebbe bene a tacere. E poi, in cosa consisterebbe il suo voler collaborare? La commissione d’inchiesta merita rispetto, non la sua faccia di bronzo e quel sorriso da Lucifero con cui afferma ‘Ben venga la commissione d’inchiesta!'”.

Ritiene che il sindaco abbia “vuoti di memoria ed è opportuno che qualcuno gli ricordi che i fatti che portano gli ispettori a verificare se il comune di Foggia abbia infiltrazioni mafiose risalgono dal 2019”. E’ un riferimento temporale non meglio specificato.

“Siamo davvero al ridicolo- prosegue l’ex presidente del consiglio- e sembra che la vera ‘barzelletta’ voglia raccontarla lui ai cittadini foggiani”. Ma la dura polemica non finisce qui, Iaccarino aggiunge: “È chiaro che fare il sindaco di una città capoluogo di provincia per 7 anni può portare ad assumere atteggiamenti di delirio di onnipotenza, ma quando è troppo è troppo”.

Poi la domanda delle domande, anche in ricordo della vittoria-bis di Landella: “Ti piace vincere facile?”. Il consigliere, a proposito del Tar e delle dimissioni prima annunciate e poi ritirate, cui la sentenza ha fatto riferimento, dà una spiegazione tutta interna alla scelta di come procedere con i suoi legali. Questo, “a proposito di chi oggi mi accusa di non aver firmato le mie dimissioni da consigliere comunale”.

Riguardo a quello che avviene in maggioranza e alla vorticosa vita politico-istituzionale al Comune: “Oggi leggo di Ventura che insiste nel voler ripresentare la sua candidatura alla Presidenza del consiglio comunale. Una domanda è d’obbligo: questi ci sono o ci fanno?

Mi permetto di citare una frase appena letta e che appartiene all’ ex sindaco Gianni Mongelli, ‘Il pianista del Titanic continuava a suonare mentre la nave affondava’”, frase che l’ex sindaco ha pronunciato durante la conferenza stampa organizzata dall’opposizione stamattina “Io rincaro la dose dicendo che questi soggetti stanno suonando a tre miglia sotto il livello del mare, ovvero non si fermano neppure quando la nave è adagiata sugli abissi”.