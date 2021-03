L’ex sindaco Mongelli: “Maggioranza dilaniata mentre il Titanic affonda” (F-V)

(STATOQUOTIDIANO, ore 11.30). Foggia, 13 marzo 2021. Conferenza stampa stamattina dei consiglieri comunali di opposizione Pd e civiche (non c’erano Fatigato e Quarato del M5s) sulla crisi al Comune e sull’insediamento della commissione di accesso.

“Tutte le elezioni del consiglio comunale sono andate deserte- ha esordito Cavaliere– forse l’unico atto approvato degno di tale nome è stato quello sulla riscossione dei tributi grazie alla presenza dei consiglieri dell’opposizione, quindi lo zero assoluto, il nulla. Questo testimonia che la maggioranza di centrodestra non è risuscita in nessun momento ad anteporre la città gli interessi personali”.

Lia Azzarone: “Dopo 7 anni la buona notizia non è la Commissione di accesso, a cui noi auguriamo buon lavoro e a cui offriamo la massima collaborazione. La buona notizia sarebbero le dimissioni di questa amministrazione. A chi ha a cuore la città chiediamo un atto di responsabilità”

L’ex sindaco Gianni Mongelli ha commentato: “E’ indegno che per il sindaco la commissione di accesso sia una buona notizia, non ha più una maggioranza dilaniata mentre il Titanic affonda. Noi abbiamo commesso degli errori ma abbiamo avviato la soluzione di alcuni problemi dai rifiuti all’illuminazione, tutto è rimasto come prima. Foggia non ha bisogno di un sindaco per forza ma di un sindaco forte, se si continua così il portone del Palazzo sarà chiuso, invece noi vogliamo riaprire. Bisogna voltare pagina, basta partiti che giocano a nascondino e non risolvono i problemi”.

Il neoconsigliere Antonio De Sabato: “Sono consigliere da 48 ore e il dico che il sindaco sta scappando dalle sue responsabilità. Invito tutta la cittadinanza a inviare una cartolina all’ufficio del sindaco scrivendo “Dimettiti”.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI, FOGGIA 13 MARZO 2021