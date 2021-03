Libera Armillotta è il nuovo assessore al Welfare del Comune di Monte Sant’Angelo

Con Decreto n. 2 del 13 marzo 2021 il sindaco Pierpaolo d’Arienzo ha nominato Libera Armillotta quale nuovo assessore al welfare della Città di Monte Sant’Angelo. Avrà le deleghe alle politiche sociali e della famiglia, sanità, trasparenza amministrativa e attuazione del programma.

Subentra ad Agnese Rinaldi, che – “mercoledì scorso ha rassegnato le sue dimissioni e che ringraziamo per il lavoro svolto e il contributo dato” – spiega il sindaco, che aggiunge – “Da parte mia, della Giunta e di tutti i consiglieri di maggioranza, a Marilina – com’è amichevolmente chiamata da tutti noi – i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

“Grazie al sindaco Pierpaolo d’Arienzo e ai colleghi consiglieri di CambiaMonte per questa importante nomina ad assessore ai servizi sociali del Comune di Monte Sant’Angelo. Un grande onore ma anche un grande onere.

Una delega importante, soprattutto in questo periodo difficilissimo, in cui la pandemia è divenuta un’emergenza, oltre che sanitaria, sociale ed economica. Grazie per la fiducia che avete riposto in me. Sono pronta ed entusiasta e mi metterò subito a lavoro per iniziare questa nuova sfida al servizio della mia comunità, per il Bene comune. Un ringraziamento al sindaco, ai colleghi consiglieri e ad Agnese Rinaldi che mi ha preceduto” – il primo commento del neo assessore Armillotta.

