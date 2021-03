Puglia, ANAS: aggiudicati 3 esiti di gara dal valore di 4.6 milioni

Bari, 12 marzo 2021. Sulla Gazzetta Ufficiale Anas ha pubblicato tre esiti relativi ai bandi di gara del valore di circa 4 milioni e 600 mila euro, finalizzati alla manutenzione e all’installazione di barriere di contenimento e ritenuta e ad una nuova fornitura di segnaletica verticale.

La gara relativa al tratto stradale della SS 16 “Adriatica” (km 971,000 – 975,000), è stata aggiudicata dall’impresa VIA VAI ROAD S.r.l con sede in via Basento n.37Roma per un valore di circa 1 milione 600 mila euro. Le attività riguarderanno l’integrazione e la sostituzione di alcune barriere di ritenuta nel territorio di Sternatia e Zollino, in provincia di Lecce.

La gara relativa alle statali 7 ter “Salentina”, 16 “Adriatica” e 694 “Tangenziale Ovest di Lecce” e la S.S. 694 “Tangenziale Ovest di Lecce” per l’adeguamento in tratti saltuari delle opere protettive è stata aggiudicata dall’ImpresaPROTO GIUSEPPE S.a.s. con sede in via: XXI n. 8 Oria (BR)per un valore di circa 1 milione e 500 mila euro.

Le attività consentiranno l’adeguamento in tratti saltuari delle opere protettive lungo la rete stradale del Salento. La terza gara d’appalto relativa alla fornitura e alla messa in opera della nuova segnaletica stradale è stata aggiudicata dall’ impresaSTS S.r.l. con sede in via: Morghen n. 34 Torino, per un valore di oltre 1 milione di euro.

Le attività interesseranno la SS. 7 “Appia” – la SS 7 racc/ter “Salentina” – la SS 100” Di Gioia del Colle”, la SS 106 “Jonica”, la SS106 dir la SS 172 “Dei Trulli”, la SS 172 dir e la SS 689 “Del Porto di Taranto “ nei territori compresi delle province di Bari, Brindisi e Taranto.

Ogni informazione relativa alle gare d’appalto è disponibile sul Portale Acquisti di Anas all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it