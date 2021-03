Puglia rossa da lunedì: cosa si potrà fare. Lopalco “Duro ma necessario”

Bari, 13/03/2021 – Da lunedì 15 marzo tutta la Puglia sarà in zona rossa. Per l’assessore alla Salute Pier Luigi Lopalco si tratta di “un’azione dura ma necessaria”, dichiara alla Dire: “Avevamo rappresentato al ministro la nostra preoccupazione per l’aggravarsi della situazione epidemiologica. Siamo sicuri che queste misure siano tanto più efficaci quanto più precocemente vengono attuate” ha aggiunto l’epidemiologo. La Puglia ha raggiunto la soglia critica del 30%, il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. E’ fermo al 39 % il tasso di occupazione dei posti letto in area non critica, quelli nei reparti di Malattie infettive e Pneumologia.

Queste le misure che si applicano in Regioni con livello di rischio alto

Divieto di circolazione dalle 22 alle 5, salvo che pler motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità

Divieto di ingresso e uscita dalla regione e di circolazione all’interno del territorio, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative, comprovate necessità, per rientrare nel proprio domicilio o assicurare la didattica in presenza

Vietati gli spostamenti all’interno del proprio comune, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative e comprovate necessità

Chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio e dei mercati

Regolare attività per farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi, generi alimentari e di prima necessità

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado, salvo laboratori e attività di alunni/e con disabilità e bisogni educativi speciali

Attività formative e curriculari nelle università solo a distanza

Corsi di formazione pubblici e privati a distanza, salvo per medici e attività di formazione ministeriale

Raccomandazione di ricorrere al lavoro agile (smart working) nella percentuale più alta possibile. Lavori pubblici in presenza solo per attività indifferibili o legate all’emergenza

Sospensione delle prove concorsuali preselettive e scritte, pubbliche e private

salvo per il personale sanitario, protezione civile e abilitazione professionale. Dal 15 febbraio consentite le prove della Pubblica Amministrazione fino a 30 persone

Mezzi di trasporto locali e regionali al 50% della capienza

Attività di ristorazione consentite solo con consegna a domicilio e, fino alle 22, asporto. Divieto di consumazione al tavolo, al banco o nelle adiacenze del locale. Per i bar, asporto fino alle 18 Regolare attività per le mense e la somministrazione di cibo e bevande in autostrade, ospedali e aeroporti

Chiusura di palestre, piscine, centri benessere, centri termali, impianti sciistici. Consentita l’attività motoria individuale nei pressi della propria abitazione (a distanza di un metro da altre persone e con obbligo di mascherina), l’attività sportiva all’aperto e in forma individuale e le attività riabilitative e terapeutiche

Sospensione dei servizi alla persona salvo lavanderie e pompe funebri

Chiusura di musei, cinema, teatri, centri sociali e ricreativi

Chiusura di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò anche all’interno di locali adibiti ad attività differente

Chiusura di parchi tematici e di divertimento, salve attività ricreative, ludiche ed educative

Sospensione di eventi, congressi, spettacoli dal vivo, discoteche