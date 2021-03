Ronaldo torna a parlare: “I veri campioni non si spezzano mai!”

“Più importante del numero di volte che cadi nella vita è quanto velocemente e quanto forte riesci a rimetterti in piedi… I veri campioni non si spezzano mai!”.

Così il calciatore Ronaldo su Instagram parlando per la prima volta in assoluto dopo l’eliminazione dalla Champions League di martedì sera contro il Porto.

“Il nostro obiettivo è puntato già su Cagliari, sulla lotta per la Serie A, sulla finale di Coppa Italia e su tutto ciò che possiamo ancora raggiungere in questa stagione”. E ancora: “È vero che il passato appartiene ai musei (direi!), ma per fortuna il calcio ha memoria … e anch’io! La storia non può essere cancellata, è scritta ogni singolo giorno con resilienza, spirito di squadra, tenacia e tanto duro lavoro. E quelli che non lo capiscono, non raggiungeranno mai la gloria e il successo”.