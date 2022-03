Caro gasolio. “Fuori dal Coro” a Manfredonia (FOTOGALLERY)

StatoQuotidiano.it, 13 marzo 2022. La troupe televisiva di Rete 4, oggi a Manfredonia, per raccogliere delle testimonianze, sul caro gasolio che si riverbera sul settore pesca.

Intervistati per la nota trasmissione “Fuori dal Coro” di Mario Giordano che andrà in onda prossimamente, Antonio Trimigno e Mario De Benedditis della pescheria “Re Manfredi”, il giornalista Antonio Castriotta e il sindaco Gianni Rotice, che hanno evidenziato le gravi problematiche in cui versa il settore pesca, determinate dal caro gasolio.