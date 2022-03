Dopo il Trinitapoli, ancora una sconfitta per il Manfredonia: 0 – 2 a Corato

StatoQuotidiano.it, 13 marzo 2022. Dopo la sconfitta di sette giorni fa contro il Trinitapoli, ancora una sconfitta per il Manfredonia Calcio, contro il Corato, a punteggio pieno, quest’anno, contro la compagine sipontina, all’andata, infatti, era terminata 1-2 per i Coratini.

Primo tempo molto equilibrato, con Mr. Cinque, evidentemente, consapevole dei valori tecnici dell’avversario, che manda un campo una formazione abbottonata, con il peso dell’attacco, affidato a Trotta e Monopoli. Ed è proprio Trotta che si rende pericoloso con un tiro che colpisce la traversa con il pallone che torna in campo ma Di Canio non è preciso sul tiro. Poi è la volta di Dajello che ci prova senza successo. Gara equilibrata e piacevole con il Donia che chiude ogni spazio.

Si torna in campo per la ripresa ed è Obodo, per il Corato che trova l’eurogoal, con un tiro dall’angolino dell’area di rigore che sorprende Mascolo. Al 18’ Mr Cinque inserisce Manna e D’Imperio e grazie proprio al primo, ottimo terzino fluidificamente che il Manfredonia diventa più propositivo. Ma passa solo un minuto e Di Rito, raccoglie un assist in area e di piatto batto Mascolo.

Il Manfredonia, subisce il colpo ma non smette di giocare anzi si propone in avanti alla ricerca del goal. L’occasione buona capita al 33’ a Palumbo, che da distanza ravvicinata tira ma trova l’ottimo intervento di Addario. Al 35’ è la volta di Monopoli che impegna severamente Addario che respinge un tiro a rete deviando il pallone in corner.

Per il resto il Corato amministra il risultato sino al fischio finale. Prevedibile la sconfitta del Manfredonia contro il Corato, squadra dai valori tecnici importanti ma agevolata anche dall’assenza, nella formazione sipontina, di una punta centrale in grado di tenere sotto pressione la difesa avversaria ed all’occorrenza segnare. E’ solo una riflessione di fine stagione che si attende solo venga messa in archivio per programmare la prossima.

Antonio Castriotta

IL TABELLINO

U.S.D. CORATO CALCIO – MANFREDONIA CALCIO 1932 2-0

Reti: 3’ st Obodo (C), 19’ st Di Rito (C).

U.S.D. CORATO CALCIO : Addario, Ianniciello, Dajello, Frappampina, Marolla, Cotello (21’st Guglielmi), Ruibal (39’st Telesca) , Obodo, Di Rito (22’st Bozzi), Grandis, Quacquarelli (24’st Lezzi).

A disposizione: Marrano, Lezzi, Camasta, Guglielmi, Rescio, Telesca, Scardigno, Volpe, Bozzi.

Allenatore: Massimiliano Olivieri

MANFREDONIA CALCIO 1932: Mascolo, Stoppiello, Palumbo, Laboarda (18’st Manna), Colangione, Ninkovic, Trotta, Cicerelli, Di Canio (48’st D’Imperio), Eletto, Monopoli.

A disposizione: Sarri, Lauriola, Mastrogiacomo, D’Amico, Ciuffreda, Prota, Manna, D’Imperio, Damato.

Allenatore: Francesco Cinque

ARBITRO: Nico Valentini (Brindisi). Assistenti: Gabriele Lovecchio (Brindisi), Stefabo Sibilio (Brindisi).

NOTE – Ammonti: Di Rito (C), Cotello (C), Di Canio (M), Manna (M);

Espulsi: Nessuno

Rec: 0’pt e 4’st