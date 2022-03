Il Foggia s’impone 3-2 su un Picerno mai domo. Ferrante mattatore

StatoQuotidiano.it Foggia, 13 Marzo 2022. Il Foggia batte meritatamente, allo Zaccheria, 3-2 l’Az Picerno, nel trentunesimo turno del campionato di calcio di serie C, gir. C, al termine di un match divertente e combattuto.

Zeman sorprende nell’undici iniziale. Dentro in retroguardia Girasole e Buschiazzo ed in mediana Rocca e Gallo. Nel 4-3-3 speculare di mister Colucci è Girardi ad agire come la punta centrale.

Prima parte di gara contraddistinta da ritmi non eccelsi e le due compagini vivono i primi dieci minuti di sostanziale equilibrio e studio. La prima chance al 10’è del Picerno. Un rimpallo su sviluppi di corner, favorisce il centravanti Gerardi che cerca di liberarsi e concludere ma Buschiazzo è attento.

I padroni di casa si affacciano con Ferrante, al 17’, che conquista il pallone sulla trequarti, va di forza al contrasto con diversi avversari ma il tentativo è debole e non impensierisce il portiere lucano Viscovo.

La prima mezz’ora è avara di emozioni ma nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione, il match s’infiamma. Al 34’ erroraccio in uscita di Petermann che perde un pallone sanguinoso su cui è lesto Girardi, che incrocia sul secondo palo, Dalmasso risponde presente, in angolo. Passano solo due minuti ed il Foggia sblocca l’incontro.

Curcio libera con un ottimo suggerimento Ferrante, il numero 9 rossonero, in area di rigore, timbra la traversa, dal limite ci prova Petermann trovando la respinta di Viscovo, ancora il bomber argentino come un avvoltoio arriva sul pallone e lo deposita in rete.

La truppa zemaniana è galvanizzata e prova subito a trovare il raddoppio. Al 45′ Curcio batte un corner, il pallone arriva a Merola che, a pochi passi dalla porta, ciabatta e spreca una favorevole occasione. Si va negli spogliatoi con il parziale di 1-0 per il Foggia.

La ripresa vede gli ospiti del Picerno approcciare meglio alla ricerca dell’immediato pareggio. Petermann anticipa in extremis Girardi prima della zuccata poi è Garattoni a metterci una pezza su un pallone pericoloso in area. Sventate le insidie, il Foggia raddoppia. Al 54′ Petermann dai venticinque metri scaglia un bolide che gonfia la rete, sorprendendo Viscovo, non esente da responsabilità. Zeman manda dentro forze fresche e inizia la classica girandola di sostituzioni.

Merola spreca il tris e come da vecchia legge del calcio, dopo un gol mangiato arriva un gol subito. il Picerno al 62′ accorcia. Lancio per Vivacqua che con un bel pallonetto scavalca Dalmasso ed insacca il 2-1, riaprendo la partita. I satanelli potrebbero chiuderla subito dopo. Rapido contropiede con Petermann che premia Merola che però spara alle stelle. Mister Colucci alza il baricentro e gli ospiti, galvanizzati, ci credono. Punizione dai venti metri, D’Angelo tira a giro al 72′, Dalmasso è attento. Il Foggia perde equilibrio. Spiovente dalla distanza, cross basso di De Cristofaro ma Garattoni è provvidenziale su Vivacqua.

Il bomber argentino è in serata e decide che la contesa deve chiudersi qui. Prima ci prova e trova la respinta sotto misura del portiere ospite ma è il gol è nell’aria. Ferrante all’82’ protegge la sfera su Pitarresi e non perdona Viscovo, per la propria doppietta personale. Nel 3° dei 5 minuti di recupero è Parigi ad accorciare nuovamente le distanze per il definitivo 3-2. Triplice fischio e tre punti pesanti che consentono ai rossoneri di salire in ottava piazza a quota 44 punti, in piena zona playoff.

Mercoledì, 16 marzo alle 21:00, si torna in campo per l’infrasettimanale con la trasferta di Pagani.

FOTOGALLERY: ENZO MAIZZI

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 13 marzo 2022.