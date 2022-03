Incidenti stradali: giovane medico barese Davide Loizzo muore in America

(ANSA) – BARI, 13 MAR – Il giovane medico barese Davide Loizzo, originario di Altamura (Bari), è morto in un incidente stradale in America dove stava seguendo uno stage.

A dare la notizia, sul suo profilo Facebook, è il professor Loreto Gesualdo della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari.

“Oggi non ho più lacrime – scrive Gesualdo – . Mi sono svegliato e ho appreso la brutta notizia che il dottor Davide Loizzo, specializzando al terzo anno di urologia presso la nostra Scuola di Medicina, mio compaesano, è morto in seguito ad un incidente stradale negli Stati Uniti dove si era recato per uno stage e perfezionare il suo percorso in urologia. Il destino gli ha riservato una brutta sorpresa. Davide un ragazzo dolcissimo, disponibile, bravissimo, studioso. Non ci sono parole per esprimere ai suoi genitori e alla famiglia il mio profondo dispiacere. Vi sono vicino con la preghiera e affetto.

Abbiamo perso un professionista eccezionale, sarà difficile colmare il vuoto che ha lasciato in tutti noi”.

Sui social si moltiplicano in queste ore i messaggi di cordoglio. “Conoscevo Davide da quando era un giovane e brillante studente – scrive il professor Silvio Tafuri dell’Istituto di Igiene del Policlinico di Bari – , l’ho recentemente reincontrato nelle attività di vaccinazione dei trapiantati. (ANSA)