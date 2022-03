Ottavia Foggia: “Campetto e stabile abbandonati al quartiere S. Pio X”

Statoquotidiano.it, 13 marzo 2022. “La struttura in foto appartiene al Comune di Foggia. Si tratta di uno stabile con annesso campo da calcio in via Grilli, nel cuore del quartiere san Pio X. È passato un anno dalla chiusura del centro. Il campo di calcio è diventato un centro di raccolta di arance lanciate, lo stabile è abbandonato e col passare del tempo peggioreranno le sue condizioni. Il rischio di avere un luogo fatiscente e in disuso praticamente nel cuore della città è elevatissimo”. Lo segnala l’associazione “Ottavia”, che ne ricostruisce la storia.

Dal 2010 al 2012 la struttura era in affidamento all’associazione volontari per la Protezione Animali, dal 2012 al 2021 un vuoto nell’albo pretorio. Non ci sono situazioni ufficiali segnalate per circa 10 anni, ma sappiamo che la struttura è stata comunque occupata, non sappiamo a quale titolo.

Con la determina dirigenziale 139 del 15/03/2021 è stato ordinato lo sgombero perché “l’Amministrazione deve tutelare il corretto utilizzo del proprio patrimonio senza incorrere in ipotesi di danno erariale”. Furono ordinati lavori urgenti dal costo di €7000 per la messa in sicurezza immediata.

“Sappiamo come funzionano queste cose: a furia di rimandare potrebbe fare la fine di tanti altri luoghi in città, vedi Palazzo Longo, Palazzo Trifiletti e il teatro Ariston. Qui, peró, la situazione è diversa. Perché il luogo è di proprietà del Comune e non è tardi per intervenire. Abbiamo inviato una email alla Commissaria per segnalare la situazione”.