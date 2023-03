StatoQuotidiano, 13 marzo 2023. Sono 6 i candidati rettori dell’Università di Foggia perché, a due giorni dalle elezioni (si vota il 15 marzo, primo turno), il prof Giuseppe Solaro, con una lettera, ha deciso di dare il suo appoggio a Gaetano Serviddio, del dipartimento di Medicina. La stessa scelta, dal dipartimento di Economia, aveva compiuto il prof Nunzio Angiola.

Ordinario di filologia classica presso il Dipartimento di studi umanistici (Distum), a proposito della sua scelta parla di “diverse anime” della Falcoltà di Lettere. “Queste devono procedere verso un’unità di intenti – dice a StatoQuotidiano-, sapendosi guardare dentro per un dialogo più costruttivo e maturo verso proposte condivise. La compattezza non si costruisce in ‘campagna elettorale’ e altre aree, altri settori dell’università, possono darci qualche insegnamento in questo senso”. Ma quali sono le anime di cui parla? Quella archeologica, di lettere antiche, moderne, linguistica, pedagogica, psicologica, “in una facoltà che è stata fra le ultime ad essere attivata a Foggia”.

L’appoggio al prof Serviddio si confronta – e in certo senso sorprende- anche con la candidatura alla massima carica accademica di Sebastiano Valerio, che è direttore del Distum: “Ci conosciamo da vari anni, siamo stati compagni di università a Bari, capita che alcune nostre visioni, in taluni casi, non siano in armonia. Devo dire che, per quanto mi riguarda, non ho fatto campagna elettorale nel mio dipartimento dato che era candidato, appunto, il direttore. Questo non vuol dire che, dopo il 15 marzo, non possa esserci un riallineamento sulle posizioni di Serviddio di tutta l’area umanistica. Credo che si discuterà, che ci saranno dei tavoli, potrebbe esserci un apparentamento, non penso che si andrà a tre votazioni per avere la maggioranza, come prevede lo statuto. Questo anche per evitare un’eccessiva polverizzazione dell’Ateneo. Ho preferito fare adesso questa scelta non avendo ambizioni di aspirare alla carica di rettore, ma è chiaro che se non avessi avuto le mie idee non mi sarei candidato”.

Fino all’ultima assemblea di giovedì scorso, al DEMET, tenuta il 9 marzo, Solaro ha rappresentato le istanze del Dipartimento cui appartiene da più di vent’anni, ma, dice, “andavo maturando già questa decisione che non implica un disimpegno, anzi, credo che sostenere la candidatura di Serviddio possa valorizzare il mio impegno. Ritengo, infatti, che gli obiettivi che si prefigge, così come la sua visione complessiva del sistema universitario, siano senz’altro vicini al mio modo di intendere e concepire le funzioni di un rettore. In particolare, l’apertura del suo Programma a nuove importanti tematiche interdisciplinari mi è sembrata molto persuasiva soprattutto al fine di permettere, come egli stesso mi ha peraltro assicurato, al DISTUM una crescita basata non soltanto sui numeri, ma sullo sviluppo armonico delle sue molte anime e diverse sensibilità”.

Paola Lucino, 13 marzo 2023