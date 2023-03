Palestre scolastiche da rifare a Foggia, ok con Pnrr solo per la Garibaldi

StatoQuotidiano, 13 marzo 2023. Sono quattro le palestre scolastiche che il Comune di Foggia ha candidato a finanziamenti Pnrr Next generation Eu, per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, in particolare per lo sport. È risultata ammessa in graduatoria solo quella della scuola elementare G. Garibaldi per € 384mila. Si interverrà sulla riqualificazione architettonica, funzionale, messa in sicurezza e ristrutturazione. A gennaio scorso è stato sottoscritto l’accordo di concessione del finanziamento tra il Ministero e il Comune, che aveva inserito già il progetto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024.

Una parte della somma, € 84.000,00, verrà impegnata in un capitolo di spesa nel bilancio 2023, la somma residuale somma residuale nel bilancio di previsione 2023/2025. La determina del Comune di Foggia- che ha nominato il Responsabile unico del procedimento per i lavori alla Garibaldi – fa luce anche sulla situazione e sulle necessità delle altre palestre scolastiche rimaste fuori dai finanziamenti.

Alcune di queste, per esempio, sono inagibili da anni, come la Vittorino da Feltre nel plesso di via Alfieri, soggette a furti e a crolli, con deterioramento che avanza di anno in anno. Vediamo quali altre palestre scolastiche sono passate al vaglio dell’amministrazione comunale e con quale spesa sono stati approvati i progetti esecutivi, poi candidati dall’ente tenendo presente il limite massimo per le candidature stesse.

Da ristrutturare è la palestra della scuola “G. Leopardi”, per un importo complessivo di € 810mila. Serve, inoltre, un intervento di “demolizione e ricostruzione” della palestra “Vittorino Da Feltre”, quella nel plesso di via Alfieri”, per un importo complessivo di € 1milione e mezzo, circa. Da demolire e ricostruire è la palestra “Ugo Foscolo”, in via C. Baffi, per circa 1 milione e mezzo di euro, circa. Perso questo treno del Pnrr, quando le vedremo mai rifatte?