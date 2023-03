StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 13 marzo 2023. In attesa della conferma ufficiale, e degli atti consequenziali, è Lucia Trigiani la neo assessora con delega ai Lavori Pubblici (Infrastrutture ed Aree Industriali, Rete viaria, Manutenzione beni pubblici, Trasporti, Polizia Locale, Grandi Eventi), del Comune di Manfredonia.

La Trigiani (in quota “Strada Facendo” a sostegno del sindaco Gianni Rotice, ma già nel Partito Democratico, in Con, e con Movimento Puglia Popolare) subentra nella nomina all’avvocato Angelo Salvemini, in carica dal 02 dicembre 2021 al 23 gennaio 2023, data nella quale gli fu ufficialmente revocato il mandato per la nota vicenda della Engie Spa.

Con la nomina di Lucia Trigiani, entra in consiglio comunale Piercosimo Zino, già candidato al consiglio comunale di Manfredonia, nel corso delle elezioni dello scorso novembre 2021, con la citata lista a sostegno di Gianni Rotice sindaco, “Strada Facendo”.