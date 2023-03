Webbin Angel Manfredonia: vittoria e primo posto in classifica

Manfredonia (Fg), 13 marzo 2023 – Con due turni di anticipo dalla fine della regular season la Webbin Angel Manfredonia vince in casa contro la New Basket Barletta e si assicura matematicamente il primo posto in classifica.

I biancoazzurri in campo con Manfredi, Vaira, Ciociola F, Grasso e Toraro A. Coach Binetti risponde con Russo, Morelli, Binetti, Lomuscio e Loconte.

Subito sugli scudi il “tanque” Totaro Antonio già in doppia cifra dopo il primo quarto di gioco che vede il quintetto manfredoniano chiudere la frazione sul +7.

Il divario aumenta gradualmente nei periodi successivi e coach Carbone distribuisce i minuti sul parquet tra tutti i giocatori iscritti a referto. Buona prova di Vaira e Manfredi che esaltano il pubblico presente con assist no-look stile NBA. Da segnalare il rientro di Vuovolo, preziosa pedina in chiave play-off.

Il calendario dei sipontini delle prossime partite prevede una trasferta contro l’Avis Trani e successivamente il turno di riposo che servirà a ricaricare le batterie in vista delle semifinali play-off che si disputeranno contro la Nuova Libertas Foggia in data da definire.

La formula delle fasi finali prevede incontri secondo lo schema 1^ vs 4^ e 2^ vs 3^ in due semifinali al meglio dei tre incontri con eventuale bella in casa della squadra meglio classificata alla fine della prima fase (la sequenza degli incontri sarà casa, fuori, casa). Le squadre vincitrici delle due semifinali si incontreranno in una serie finale che seguirà lo stesso schema del turno precedente.

Parziali: 19-12, 48-33, 76-51, 93-68.

TABELLINI

WEBBIN MANFREDONIA

Grasso 16, Totaro A. 30, Manfredi 7, Totaro N. 7, Vuovolo 10, Ciociola A. 6, Cavicchia 7, Falcone, Ciociola F. 2, Vaira 8. All.re Carbone

NEW BASKET BARLETTA

Binetti 17, Lomuscio 18, Aksu, Zizzi, Loconte 2, Spera 8, Romanelli 7, Russo 4, Morelli 8, Fiorella 4. All.re Binetti .