Manfredonia smarrita all’esito dei “Giù le mani“, soprattutto più diffidente, ma le Amministrative attendono. Analizzata la fase attuale della Città, da un punto di vista politico – sociale, le novità per i possibili candidati a sindaco.

Come rivelato da una fonte, “dopo 3 settimane di attesa”, lo scorso sabato sera 9 marzo 2024 referenti del Movimento 5 stelle di Manfredonia avrebbero comunicato “che non intendono partecipare alla coalizione di centrosinistra”. Questa la direzione che sarebbe stata data in primis dall’europarlamentare Furore.

“Ad oggi non ci sono le condizioni per un Campo largo, comprensivo dei partiti del centrosinistra, per il candidato a sindaco e dunque per le Amministrative”, ha detto nei giorni scorsi il già candidato a sindaco e consigliere comunale pentastellato Raffaele Fatone. “Sono in corso naturalmente ulteriori valutazioni prima della decisione ufficiale”.

Del resto, è improbabile che un singolo progetto possa prevalere su altri senza apparentamenti di forza. Nessuno può vincere da solo, rendendo necessarie convivenze non volute.

Al momento in calo la candidatura a sindaco di Giuseppe Basta per “Manfredonia 2024” (dove sono presenti anche Cristiano Romani, Libero Palumbo, Gaetano Brigida, Francesca Troiano). Per Agiamo, come per le elezioni 2021, si torna a fare il nome di Antonio Tasso, da escludere una candidatura a sindaco di Massimiliano Ritucci. Per un progetto tra civismo e impresa, più vicino al centrosinistra, si fa anche il nome della dottoressa Sara Delle Rose, già nella coalizione di Gianni Rotice nel 2021.

Mentre al momento non sembrano esserci la possibilità di una nuova candidatura dello stesso Rotice, causa ipotetica mancanza dei numeri necessari per il sostegno.

Poi si starebbe ricompattando l’Unione di Centro, ma al momento non ci sono nomi ufficiali per il candidato.

Per il Centrosinistra: in calo le quotazioni di Domenico La Marca, che sarebbe stato bocciato dai big, quotazioni in rialzo per Gaetano Prencipe, Matteo Ognissanti, sostenuto dai Popolari, e ora anche l’avvocato Vincenzo Muscatiello, sul quale qualcuno si dichiara “sicuro” di una sua candidatura, che avrebbe trovato il benestare nel centrosinistra.