E’ notizia di qualche ora fa quella riguardante uno sportivo, nella fattispecie un calciatore professionista, impegnato pubblicamente a chiedere la mano del proprio compagno.

In un mondo, quello dello sport calcistico in cui si parla troppo spesso di un machismo di facciata, utilizzato per non deludere le aspettative di fan, tifosi e delle società, in cui l’omosessualità é vista ancora secondo vecchi retaggi una devianza da evitare, desta scalpore la notizia di un professionista che dopo aver fatto coming out, nel 2021 (fu infatti il primo a farlo) far sapere al mondo di voler sposare il proprio compagno di vita.

Il calciatore, Josh Cavallo, terzino australiano dell’Adelaide United, ha infatti postato sui social la propria proposta di matrimonio al compagno, Leighton Morrell, mostrando tre foto che li ritraggono insieme con tanto di anello di diamanti, quale prezioso pegno d’amore.

Cavallo fu il primo calciatore professionista a fare coming out nel 2021, dopo di lui tanti altri presero il coraggio a quattro mani e decisero di dichiararsi apertamente.

“Mi sembrava giusto condividere questo momento speciale sul campo, dove tutto è cominciato”, queste le parole che accompagnano il post social del giocatore australiano.

